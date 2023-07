Fêtes de village Fronton Carresse-Cassaber, 23 juillet 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Dernier jour des fêtes de Carresse avec :

– 10h30 : messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

– 11h30 : 4ème étape de la course de Trottinettes (Lotissement Darré Biar).

– 12h : apéritif traditionnel au Fronton.

– 12h à 17h : jeux gonflables gratuits pour les enfants.

– 14h à 17h : initiation Poney gratuit pour les enfants.

– 16h30 : remise des prix de la course de trottinettes suivi d’un goûter offert aux enfants.

– 17h30 : jeux béarnais de Sauveterre-de-Béarn (gratuit).

– 20h : repas animé par le Podium Jean-Mi (18€ adulte et 6€ enfants – de 12 ans)..

2023-07-23

Fronton

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A programme for all, young and old!

From 8.30am to 10am: breakfast (double fat or ham/piperade, cheese – €10).

9.30am: Belote competition with 4 games of 12 rounds (€12/team).

11.30am: 2nd leg of the scooter race (Cité Bergès).

12pm to 5pm: free inflatable games for children.

2pm: petanque competition (register by text message 07.81.48.42.45 – €10/team).

5.30pm: 3rd stage of the scooter race (place de l’église).

8pm: mussels and chips dinner with entertainment by the group Minuit Moins Cinq (€13 adults/€6 children).

11pm: Ball with entertainment by Podium Jean-Mi.

11.30pm: Fireworks display.

Un programa para todos, ¡jóvenes y mayores!

De 8.30 a 10 h: desayuno (doble de grasa o jamón/piperrada, queso – 10 €).

9.30 h: competición de belote con 4 partidas a 12 rondas (12 €/equipo).

11.30 h: 2ª etapa de la carrera de patinetes (Cité Bergès).

De 12.00 a 17.00 h: juegos hinchables gratuitos para niños.

14.00 h: competición de petanca (inscripción por SMS 07.81.48.42.45 – 10 euros/equipo).

17.30 h: 3ª etapa de la carrera de patinetes (plaza de la Iglesia).

20.00 h: cena a base de mejillones y patatas fritas amenizada por el grupo Minuit Moins Cinq (13 euros adultos/6 euros niños).

23.00 h: Baile amenizado por Podium Jean-Mi.

23.30 h: Castillo de fuegos artificiales.

Letzter Tag der Feste von Carresse mit :

– 10:30 Uhr: Feierliche Messe mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

– 11:30 Uhr: 4. Etappe des Roller-Rennens (Siedlung Darré Biar).

– 12 Uhr: Traditioneller Aperitif im Fronton.

– 12h bis 17h: Kostenlose aufblasbare Spiele für Kinder.

– 14h bis 17h: Kostenlose Pony-Einführung für Kinder.

– 16:30 Uhr: Preisverleihung des Roller-Rennens, gefolgt von einem kostenlosen Snack für die Kinder.

– 17:30 Uhr: Bearnais-Spiele aus Sauveterre-de-Béarn (kostenlos).

– 20 Uhr: Essen mit Musik von Podium Jean-Mi (18? Erwachsene und 6? Kinder unter 12 Jahren).

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Béarn des Gaves