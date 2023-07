Fêtes de village Fronton Carresse-Cassaber, 22 juillet 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Un programme pour tous, petits et grands !

– Dès 8h30 à 10h : petit-déjeuner (Gras doubles ou jambon/piperade, fromage – 10€).

– 9h30 : concours de belote avec 4 parties de 12 manches (12€ /équipe).

– 11h30 : 2ème étape de la course de Trottinettes (cité Bergès).

– 12h à 17h : jeux gonflables gratuits pour les enfants.

– 14h : concours de pétanque (inscription par sms 07.81.48.42.45 – 10€/équipe).

– 17h30 : 3ème étape de la course de Trottinettes (place de l’église).

– 20h : repas moules/frites animé par le groupe Minuit Moins Cinq (13€ adulte/6€ enfant).

– 23h : bal animé par le Podium Jean-Mi.

– 23h30 : Feu d’artifice..

Last day of Carresse village festivities:

10.30am: Solemn mass followed by a wreath-laying ceremony at the Monument aux Morts.

11.30am: 4th stage of the scooter race (Lotissement Darré Biar).

12pm: Traditional aperitif at the Fronton.

12pm to 5pm: free inflatable games for children.

2pm to 5pm: Free pony initiation for children.

4.30pm: Scooter race prize-giving followed by a snack for the children.

5.30pm: Béarn games from Sauveterre-de-Béarn (free).

8pm: dinner with entertainment by Podium Jean-Mi (€18 adults and €6 children under 12).

Último día de las fiestas del pueblo de Carresse:

10.30 h: Misa solemne y ofrenda floral en el Monument aux Morts.

11.30 h: 4ª etapa de la carrera de scooters (Lotissement Darré Biar).

12.00 h: Aperitivo tradicional en el frontón.

De 12.00 a 17.00 h: juegos hinchables gratuitos para los niños.

De 14.00 a 17.00 h: iniciación gratuita a los ponis para los niños.

16.30 h: Entrega de premios de la carrera de patinetes y merienda para los niños.

17.30 h: juegos bearneses de Sauveterre-de-Béarn (gratuitos).

20.00 h: cena amenizada por Podium Jean-Mi (18 euros adultos y 6 euros niños menores de 12 años).

Ein Programm für alle, groß und klein!

– Von 8:30 bis 10:00 Uhr: Frühstück (Doppelfett oder Schinken/Piperade, Käse – 10?).

– 9:30 Uhr: Belote-Wettbewerb mit 4 Spielen zu je 12 Runden (12? /Mannschaft).

– 11:30 Uhr: 2. Etappe des Roller-Rennens (Cité Bergès).

– 12h bis 17h: Kostenlose aufblasbare Spiele für Kinder.

– 14 Uhr: Petanque-Wettbewerb (Anmeldung per SMS 07.81.48.42.45 – 10?/Team).

– 17:30 Uhr: 3. Etappe des Roller-Rennens (Place de l’Eglise).

– 20 Uhr: Essen mit Muscheln und Pommes frites unter der Leitung der Gruppe Minuit Minus Cinq (13? Erwachsene/6? Kinder).

– 23 Uhr: Tanzveranstaltung mit dem Podium Jean-Mi.

– 23.30 Uhr: Feuerwerk.

