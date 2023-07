Fêtes de village Fronton Carresse-Cassaber, 21 juillet 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Les fêtes débutent dans la bonne humeur avec :

A 18h30 : 1ère étape de la course de trottinettes (cité Bosdarros).

20h : repas pour tous avec taloa-frites animé par le groupe pop Rock Isis (au stade de foot).

Un premier jour de fête de folie !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Fronton

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festivities get off to a great start with :

6.30pm: 1st stage of the scooter race (cité Bosdarros).

8pm: meal for all with taloa-frites hosted by the pop rock group Isis (at the football stadium).

A crazy first day of festivities!

Las fiestas empiezan a lo grande con :

18.30 h: 1ª etapa de la carrera de scooters (ciudad Bosdarros).

20.00 h: comida para todos con taloa-frites a cargo del grupo de pop rock Isis (en el estadio de fútbol).

Un primer día de fiesta de locos.

Die Feste beginnen in guter Stimmung mit :

Um 18:30 Uhr: 1. Etappe des Roller-Rennens (Siedlung Bosdarros).

20 Uhr: Essen für alle mit Taloa-Frites, das von der Pop-Rock-Band Isis moderiert wird (im Fußballstadion).

Ein verrückter erster Festtag!

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Béarn des Gaves