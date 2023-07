Fêtes de village Fronton Carresse-Cassaber, 21 juillet 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe du comité est prête à vous accueillir pour leur nouvelle fête de village. De la bonne ambiance et un programme riche pour un week-end de folie ! Des courses de trottinettes, des jeux pour tous, des jeux béarnais, des repas avec de la bonne musique et un feu d’artifice !.

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Fronton

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The committee team is ready to welcome you to their new village fête. A great atmosphere and a rich program for a crazy weekend! Scooter races, games for all, Béarn games, meals with great music and fireworks!

El equipo del comité está listo para darle la bienvenida a su nueva fiesta del pueblo. ¡Un gran ambiente y un rico programa para un fin de semana de locura! Carreras de patinetes, juegos para todos, juegos bearneses, comidas con buena música y fuegos artificiales.

Das Komiteeteam ist bereit, Sie zu ihrem neuen Dorffest zu begrüßen. Gute Stimmung und ein reichhaltiges Programm sorgen für ein verrücktes Wochenende! Roller-Rennen, Spiele für alle, Béarnais-Spiele, Essen mit guter Musik und ein Feuerwerk!

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Béarn des Gaves