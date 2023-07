Parties de pelote basque et pastechs Fronton Arette, 8 septembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Au fronton, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, vous assisterez aux parties de pelote basque commentées (paleta et chistera Joko Garbi).

Sur place possibilité de se restaurer avec des « pastechs » (spécialité gastronomique locale) et d’apaiser sa soif à la buvette !.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 20:30:00. EUR.

Fronton

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the fronton, in a pleasant setting and a friendly atmosphere, you will attend games of Basque pelota with commentary (paleta and chistera Joko Garbi)

On the spot, you can eat « pastechs » (local gastronomic speciality) and quench your thirst at the refreshment bar!

En el frontón, en un entorno agradable y un ambiente acogedor, podrás ver partidos de pelota vasca comentados (paleta y chistera Joko Garbi).

También podrá comer pastechs (una especialidad gastronómica local) y saciar la sed en el bar

Im Fronton, in einem angenehmen Rahmen und einer freundlichen Atmosphäre, können Sie kommentierte Spiele des baskischen Pelota (Paleta und Chistera Joko Garbi) beobachten.

Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich mit « pastechs » (einer lokalen gastronomischen Spezialität) zu stärken und den Durst am Getränkestand zu stillen!

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn