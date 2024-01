ATELIER INITIATION À LA DÉGUSTATION DE VINS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton, samedi 20 janvier 2024.

ATELIER INITIATION À LA DÉGUSTATION DE VINS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:30:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Initiez vous à la dégustation de vins lors de ce moment privilégié et convivial !

A l’occasion de cet atelier, vous découvrirez les arômes et les saveurs des vins de Fronton et son cépage unique, la Négrette.

Vous aimez le vin mais vous ne connaissez rien à la dégustation ? Profitez de cet atelier d’une heure pour poser toutes vos questions et apprendre les grandes étapes de la dégustation, pour pouvoir déguster sereinement des vins et exprimer votre avis dessus où que vous alliez !

18 EUR.

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie



