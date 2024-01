CINÉ-RELAX À FRONTIGNAN : KINA & YUK, RENARDS DE LA BANQUISE Frontignan, dimanche 14 janvier 2024.

Frontignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:00:00

fin : 2024-01-14

Les séances de Ciné Relax (ex-Ciné-Ma Différence) ce sont des séances chaleureuses et adaptées, où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.

Les séances sont ouvertes à tous.

Rendez-vous le dimanche 14 Janvier à 14h pour une séance de CinéRelax au CinéMistral avec le magnifique film Kina & Yuk : renards de la banquise (1h25).

Nous vous conseillons de réserver vos places sur le site du Ciné Mistral en cliquant sur ce lien https://www.cinemistral.fr/reserver/

N’hésitez pas à nous contacter pour plus renseignements au 06.84.46.55.49.



Pour rappel, les séances Ciné Relax sont des séances de cinéma ouvertes à tous et elles sont adaptées pour que les personnes en situation de handicap s’y sentent bien. L’objectif est que toutes les personnes en situation de handicap – quelles que soient leurs difficultés, leurs peurs, leur agitation, leur façon de communiquer leurs émotions – aient le plaisir d’aller au cinéma en famille, non pas dans des séances réservées , mais dans des séances conviviales où l’on peut se rencontrer sans craindre le regard des autres.



L’accueil et l’information du public sont assurés par des bénévoles, qui font en sorte que chaque spectateur se sente le bienvenu :

– Le son est abaissé, la lumière s’éteint progressivement ;

– On ne passe ni publicités, ni bandes annonces ;

– Chacun peut exprimer ses émotions à sa manière, sans crainte.



Pour en savoir plus :https://culture-relax.org/organizer/1824-frontignan

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-02