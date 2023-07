TOTAL MUSCLUM Frontignan, 8 août 2023, Frontignan.

Frontignan,Hérault

Venez tester les nombreuses recettes de brasucade de moules en lice pour la 11ème édition du concours intergalactique Total Musclum.

Les vignerons seront présents aux côtés des brasucadiers pour accompagner les meilleures préparations d’un verre de muscat.

​Dégustation, vente, concours de brasucadiers, le tout dans une ambiance musicale pour un rendez-vous à partager en famille ou entre amis..

2023-08-08 19:00:00 fin : 2023-08-08 . .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



Come and try out the many mussel brasucade recipes competing in the 11th Total Musclum intergalactic competition.

Winegrowers will be on hand alongside the brasucadiers to accompany the best preparations with a glass of muscatel wine.

tastings, sales, brasucadier competitions, all in a musical atmosphere for a date to share with family and friends.

Venga a probar las numerosas recetas de brasucadas de mejillones que compiten en el 11º concurso intergaláctico Total Musclum.

Los enólogos estarán presentes junto a los brasucadiers para acompañar las mejores preparaciones con una copa de vino moscatel.

degustaciones, ventas y un concurso de brasucaderos, todo ello en un ambiente musical para un acontecimiento para compartir con la familia y los amigos.

Testen Sie die zahlreichen Muschel-Brasucade-Rezepte, die bei der 11. Ausgabe des intergalaktischen Wettbewerbs Total Musclum gegeneinander antreten.

Neben den Brasucadiers werden auch die Winzer anwesend sein, um die besten Zubereitungen mit einem Glas Muscat zu begleiten.

â??Verkostung, Verkauf, Brasucadier-Wettbewerb, alles in einem musikalischen Ambiente für ein Treffen mit der Familie oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE