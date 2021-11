La Roche-Guyon Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise “FRONTIÈRES” Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Château de La Roche-Guyon, le samedi 13 novembre à 20:30

Valérie Alane vous proposera un voyage inédit entre présent, futur et passé, histoire locale, histoire mondiale et fiction. Elle a imaginé un spectacle en deux épisodes autour de la commémoration du traité de St Clair-sur-Epte de 911 qui a donné naissance au duché de Normandie. [En savoir plus ici](https://eye.sbc46.com/c?p=wAbNAurDxBD80LrQg1Ym0KpJ0KHQhPNF0JJGVgwsxBA-0Ivl0L7QlVFM8dCF0L4lABDQsF0H2WhodHRwczovL3d3dy5jaGF0ZWF1ZGVsYXJvY2hlZ3V5b24uZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvQlJPQ0hVUkUtVEhFQVRSRS1BVVgtQ0hBTVBTLTIwMjEtV0VCLnBkZrg1YThlYzk4NmI4NWI1MzUwZWYxY2Q2YzC4NjEwYmUyZjNjMGY5Y2MxNzhlOTJlNzc2wLYwVTlob1VzLVRGeVRtMjBxZm44VlFnrWV5ZS5zYmM0Ni5jb23EFD0w0KVjNNCAd_XQqNCcKdC2Ky7Qu-zj-mZt)

Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 4 €

Théâtre documentaire par Valérie Alane de la Cie Scaena. Création dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise – Théâtre aux champs, en coproduction avec PIVO – Théâtre en territoire Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l’audience Val-d’Oise

