Lormont Espace culturel du Bois fleuri Gironde, Lormont Frontières #4 Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Frontières #4 Espace culturel du Bois fleuri, 4 novembre 2021, Lormont. Frontières #4

Espace culturel du Bois fleuri, le jeudi 4 novembre à 20:00

Le projet « Frontières » est un travail d’écriture chorégraphique collectif réunissant 3 générations d’habitants de Lormont et d’ailleurs, sur la notion de frontières. Ensemble, ils interrogent les représentations des frontières géographiques. Ils questionnent ce qui pousse certains à migrer, se déplacer, leurs parcours de vie, leurs conditions d’accueil et la perception des autres. Ils abordent ce qui peut représenter une limite, une barrière, un obstacle et qui devient une opportunité. Ces questions sont abordées tant auprès de personnes ayant vécu cette expérience, que de celles qui se la représentent. Dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. [www.cie-entrenous.com](http://www.cie-entrenous.com) [↓ Programme de la semaine de la Citoyenneté](http://bit.ly/SemCit2021) [[https://www.youtube.com/watch?v=b2P9A9FZB00](https://www.youtube.com/watch?v=b2P9A9FZB00)](https://www.youtube.com/watch?v=b2P9A9FZB00) Histoire d’eux (2019)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée

En prélude à la Semaine de la citoyenneté. Sortie de résidence de création de la Cie Entre-nous, présentation d’étape suivi d’un échange Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace culturel du Bois fleuri Adresse Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Espace culturel du Bois fleuri Lormont