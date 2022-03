Frontière nord Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre ——- **Cie Nelson Dumont** **avec l’atelier théâtre et la chorale du collège Vauquelin** Un matin, les enfants découvrent un chantier sur la grande place de leur village : c’est un mur qui va être construit, un mur qui va séparer le village en deux parties, le Nord et le Sud, les riches et les pauvres. Écrit en 2007, le texte de Suzanne Lebeau résonne singulièrement dans une époque où certains rêvent de dresser des murs aux frontières… **Texte** Suzanne Lebeau / **Chansons** Yves Gilbert / **Musique** Pawel Matak / **Direction chorale** Jacky Pastel / **Mise en scène** Yves Gilbert

Entrée libre sur réservation auprès de la compagnie Nelson Dumont (05 61 62 86 01)

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

