Frontenay Jura Frontenay LE 20 AOÛT 2021

– VLADIMIR TORRES

– ANNE DUCROS

– LIONEL MARTIN & SANGOMA EVERETT

– CISSY STREET LE 21 AOÛT 2021

– CALOE

– JACKY TERRASSON

– CHARLOTTE PLANCHOU Feat. DEXTER GOLDBERG

– FRAME OF MIND Ouverture des portes à 17h30

Début des concerts à 18h30 Prix des places plein tarif adultes :

Vendredi soir 25 euros

Samedi soir 28 euros

Pass Festival (vendredi & samedi) 46 euros Réductions :

– 25% : Adhérents Frontenay Jazz et habitants du village de Frontenay

hello@frontenayjazz.fr https://www.frontenayjazz.fr/le-festival-de-2021.html

