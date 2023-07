Festival Ouvre la Voix Frontenac, 2 septembre 2023, Frontenac.

Frontenac,Gironde

Le rendez-vous cyclo-musical iconique se tiendra cette année du 1er au 3 septembre 2023 tout au long de la piste cyclable Roger Lapébie.

Du beau monde cette année avec : ROVER, Interzone, Pretty Inside, Teeth, Tacoblaster, CHELABÔM, Ralfe Band, Nastyjoe, Charlotte Brousseau, Opéra National de Bordeaux…

Retrouvez-nous à la halle de Frontenac pour le concert de Bordario !.

This year, the iconic cyclo-musical event will be held from September 1 to 3, 2023 along the Roger Lapébie cycle path.

This year’s line-up includes : ROVER, Interzone, Pretty Inside, Teeth, Tacoblaster, CHELABÔM, Ralfe Band, Nastyjoe, Charlotte Brousseau, Opéra National de Bordeaux?

Join us at the Frontenac Hall for the Bordario concert!

Este año, el emblemático evento ciclo-musical se celebrará del 1 al 3 de septiembre de 2023 a lo largo del carril bici Roger Lapébie.

Un gran cartel este año con : ROVER, Interzone, Pretty Inside, Teeth, Tacoblaster, CHELABÔM, Ralfe Band, Nastyjoe, Charlotte Brousseau, Opéra National de Bordeaux?

¡Únase a nosotros en el Frontenac Hall para el concierto Bordario!

Das ikonische Rad-Musik-Treffen findet dieses Jahr vom 1. bis 3. September 2023 entlang des Roger-Lapèbie-Radwegs statt.

Dieses Jahr mit dabei sind : ROVER, Interzone, Pretty Inside, Teeth, Tacoblaster, CHELABÔM, Ralfe Band, Nastyjoe, Charlotte Brousseau, Opéra National de Bordeaux?

Besuchen Sie uns in der Frontenac-Halle für das Konzert von Bordario!

