Rendez-vous en pleine nature, 19 avril 2023, Frontenac.

Envie d’une sortie en famille ? Un rendez-vous sauvage en pleine nature vous attend. Partez à la découverte des arbres, des fleurs, des oiseaux et des insectes de l’Entre-deux-Mers. Un petit goûter vous sera proposé à la fin de cette balade découverte.

Sur réservation..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Feel like a family outing? A wild meeting in the middle of nature awaits you. Discover the trees, flowers, birds and insects of the Entre-deux-Mers. A small snack will be offered at the end of this discovery walk.

On reservation.

¿Le apetece una excursión en familia? Le espera un encuentro salvaje en plena naturaleza. Descubra los árboles, las flores, los pájaros y los insectos del Entre-deux-Mers. Se ofrecerá un pequeño tentempié al final de este paseo de descubrimiento.

Con reserva previa.

Lust auf einen Ausflug mit der Familie? Ein wildes Rendezvous inmitten der Natur wartet auf Sie. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie Bäume, Blumen, Vögel und Insekten des Entre-deux-Mers kennen. Am Ende dieses Entdeckungsspaziergangs wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT de l’Entre-deux-Mers