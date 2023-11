Courses de ski FIS internationales – Ski Chrono National Tour Front de Neige Valmeinier 1800, centre station Valmeinier, 27 décembre 2023, Valmeinier.

Valmeinier,Savoie

Venez assister à cette compétition de ski internationale en nocturne sur le stade de slalom de Pré Aynard.

Retrouvez les meilleurs skieurs français et internationaux en action !.

2023-12-27 10:30:00 fin : 2023-12-27 19:00:00. .

Front de Neige Valmeinier 1800, centre station

Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and watch this international ski competition at night on the Pré Aynard slalom course.

See the best French and international skiers in action!

Asista por la noche a esta competición internacional de esquí en la pista de eslalon de Pré Aynard.

Vea en acción a los mejores esquiadores franceses e internacionales

Erleben Sie diesen internationalen Ski-Wettbewerb bei Nacht im Slalomstadion von Pré Aynard.

Erleben Sie die besten französischen und internationalen Skifahrer in Aktion!

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Valmeinier