Valmeinier Obstacle Race Front de Neige Valmeinier 1800, centre station Valmeinier, 9 juillet 2023, Valmeinier.

Valmeinier,Savoie

Venez participer ou admirer les athlètes lors de cet évènement sportif !

L’occasion pour les plus courageux de venir tester leurs limites sur un parcours atypique..

2023-07-09 09:00:00 fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

Front de Neige Valmeinier 1800, centre station

Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part or admire the athletes at this sporting event!

It’s a chance for the brave to test their limits on an extraordinary course.

Participe o admire a los atletas en este acontecimiento deportivo

Es la ocasión para que los valientes pongan a prueba sus límites en un recorrido insólito.

Nehmen Sie teil oder bewundern Sie die Athleten bei diesem Sportereignis!

Die Gelegenheit für die Mutigsten unter Ihnen, ihre Grenzen auf einem atypischen Parcours auszutesten.

