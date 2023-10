Feu d’artifice Front de neige Saint-Jean-d’Arves, 31 décembre 2023, Saint-Jean-d'Arves.

Saint-Jean-d’Arves,Savoie

Rendez-vous sur le front de neige pour préparer la nouvelle année !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Front de neige La Chal

Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



See you on the snowfront to prepare new year’s eve !

¡Nos vemos en el frente de la nieve para preparar el nuevo año!

Treffen Sie sich an der Schneefront, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten!

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves