Jeux géants en bois avec Ludopia Front de neige ou vidéothèque Arette, 29 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Le parc de loisirs Ludopia nous rend visite en station et propose des modules géants en bois pour un moment de partage autour du jeu !.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 19:00:00. EUR.

Front de neige ou vidéothèque

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ludopia leisure park visits us in the resort and offers giant wooden modules for a moment of sharing around the game!

El parque de ocio Ludopia nos visita en la estación y nos propone módulos gigantes de madera para compartir un momento en torno al juego

Der Freizeitpark Ludopia besucht uns im Ferienort und bietet riesige Holzmodule für einen gemeinsamen Moment rund um das Spiel!

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn