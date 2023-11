Youth World cup Front de Neige – Méribel Mottaret Les Allues, 9 décembre 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Venez voir les meilleurs skieurs alpinismes internationaux et Français qui participeront à 2 épreuves. La première sera le samedi sur du sprint et la deuxième se déroulera le dimanche sur des épreuves individuelles..

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Front de Neige – Méribel Mottaret La Grenouillère – Méribel Mottaret

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and see the best international and French alpine skiers competing in 2 events. The first will be sprint on Saturday, and the second will be individual on Sunday.

Venga a ver a los mejores esquiadores alpinos internacionales y franceses compitiendo en 2 pruebas. La primera será un sprint el sábado y la segunda una prueba individual el domingo.

Kommen Sie und sehen Sie die besten internationalen und französischen Skibergsteiger, die an zwei Wettkämpfen teilnehmen werden. Der erste wird am Samstag im Sprint stattfinden und der zweite am Sonntag in Einzelwettbewerben.

Mise à jour le 2023-11-16 par Méribel Tourisme