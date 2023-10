Arrivée du Père Noël en calèche avec ses lutins à Méribel Centre Front de neige Les Allues, 24 décembre 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Un rendez vous incontournable en famille !

Ne manquez pas l’arrivée du Père Noël en calèche, et bien sûr avant ça, ne ratez pas la descente aux flambeaux ! Les lutins de noël feront également des apparitions ainsi que le convoi des jouets en déambulation..

2023-12-24 17:00:00 fin : 2023-12-24 18:30:00. .

Front de neige Méribel – Mottaret

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A not-to-be-missed family event!

Don’t miss Santa’s arrival in a horse-drawn carriage, and of course before that, don’t miss the torchlight descent! The Christmas elves will also be making appearances, as will the wandering toy convoy.

Una cita familiar ineludible

No se pierda la llegada de Papá Noel en coche de caballos y, por supuesto, antes no se pierda la bajada de antorchas Los duendes de la Navidad también harán su aparición, al igual que el convoy de juguetes ambulantes.

Ein unumgängliches Rendezvous für die ganze Familie!

Verpassen Sie nicht die Ankunft des Weihnachtsmanns in der Kutsche und natürlich den Fackelzug davor! Auch die Weihnachtswichtel werden auftreten, ebenso wie der Spielzeugkonvoi auf einer Wanderung.

Mise à jour le 2023-10-05 par Méribel Tourisme