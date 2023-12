Vendredi Zik Front de neige du Prarion Les Houches, 4 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

C’est le début de la journée de ski, « Les frères Misters » seront présents sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort..

2023-12-29 08:30:00 fin : 2023-12-29 . .

Front de neige du Prarion Place du Prarion

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



It’s the start of the day’s skiing, and « The Misters Brothers » will be on hand on the snow front to brighten up your day before a day of hard work.

Es el comienzo de la jornada de esquí, y « The Misters Brothers » estarán presentes para animarte antes de un día de duro trabajo.

Es ist der Beginn des Skitages, « Die Brüder Misters » werden an der Schneefront anwesend sein, um Ihnen vor einem anstrengenden Tag die Sonne ins Gesicht zu zaubern.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc