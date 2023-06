Point Plage de la Côte d’Albâtre Front de Mer Veules-les-Roses, 1 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

En voile légère vous naviguez au contact des éléments. Offrez-vous de belles sensations de glisse sur catamaran ou planche à voile. Ouvert tous les jours en période estivale, que vous soyez débutant ou confirmé, le Point Plage de la Côte d’Albâtre….

Mercredi à 13:30:00 ; fin : . EUR.

Front de Mer

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Amongst the 5 nautical sites of the Côte d’Albâtre, Veules-les-Roses is the most “picturesque”. Artists are particularly fond of this place, proofs are the many art galleries and painting exhibitions there. For the story, remember that the shortest…

En la navegación ligera, se puede navegar en contacto con los elementos. Disfrute de la emoción de navegar en un catamarán o en un windsurfer. Abierto todos los días durante el verano, tanto si es un principiante como si es un navegante experimentado, el Punto de Playa de Côte d’Albâtre…

Beim Leichtsegeln fahren Sie im Kontakt mit den Elementen. Gönnen Sie sich ein tolles Gefühl beim Gleiten auf einem Katamaran oder einem Windsurfbrett. Der Point Plage de la Côte d’Albâtre ist während der Sommermonate täglich geöffnet, egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind….

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche