Séance de Qi Gong front de mer Veules-les-Roses, 9 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Le Qi Gong, animé par Florence Pereira, est une gymnastique traditionnelle chinoise douce qui procure plus de tonus et moins de tensons nerveuses, plus de souplesse et d’équilibre, un calme intérieur, une plus grande capacité de concentration et de confiance en soi.

Le Qi Gong est un ensemble d’exercices énergétiques basés sur une association entre des mouvements doux, très lents et détendus et une respiration (respiration abdominale, régulière et profonde) synchrone avec les mouvements.

Séance de 9h30 à 10h30, sur le front de mer (ou en salle en cas d’intempéries).

Tarif 6€ la séance..

2023-07-09 09:30:00 fin : 2023-07-09 10:30:00. .

front de mer

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Qi Gong, led by Florence Pereira, is a gentle traditional Chinese gymnastics technique that provides greater tone and less nervous tension, greater flexibility and balance, inner calm, greater concentration and self-confidence.

Qi Gong is a set of energetic exercises based on a combination of gentle, very slow, relaxed movements and breathing (regular, deep abdominal breathing) synchronized with the movements.

Session from 9:30 to 10:30 am, on the seafront (or indoors in case of bad weather).

Price 6? per session.

El Qi Gong, dirigido por Florence Pereira, es una forma de gimnasia tradicional china suave que aumenta el tono y reduce la tensión nerviosa, mejora la flexibilidad y el equilibrio, calma la mente y aumenta la concentración y la confianza en uno mismo.

El Qi Gong es un conjunto de ejercicios energéticos basados en una combinación de movimientos suaves, muy lentos y relajados, y una respiración (abdominal regular y profunda) sincronizada con los movimientos.

Sesión de 9.30 a 10.30 h, en el paseo marítimo (o en el interior en caso de mal tiempo).

Coste: 6 euros por sesión.

Qi Gong, das von Florence Pereira geleitet wird, ist eine sanfte traditionelle chinesische Gymnastik, die für mehr Tonus und weniger nervöse Spannungen, mehr Flexibilität und Ausgeglichenheit, innere Ruhe, eine höhere Konzentrationsfähigkeit und mehr Selbstvertrauen sorgt.

Qi Gong ist eine Reihe von Energieübungen, die auf einer Kombination aus sanften, sehr langsamen und entspannten Bewegungen und einer mit den Bewegungen synchronen Atmung (Bauchatmung, gleichmäßig und tief) beruhen.

Von 9:30 bis 10:30 Uhr an der Strandpromenade (oder bei schlechtem Wetter im Saal).

Preis 6? pro Sitzung.

Mise à jour le 2023-06-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche