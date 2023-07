Fête Nationale – Festivités – Feu d’artifice front de mer Vendays-Montalivet, 14 juillet 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

11h Cérémonie Place du 11 novembre de Vendays – A partir de 21h30 à Montalivet retraite aux flambeaux avec banda – Feu d’artifice aux alentours de 23h Front de Mer Montalivet suivi d’un concert Les Flying Pechos Place du 8 mai..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 02:00:00. .

front de mer

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



11am Ceremony at Place du 11 novembre in Vendays – From 9:30pm in Montalivet torchlight procession with banda – Fireworks around 11pm at Front de Mer Montalivet followed by a concert by Les Flying Pechos at Place du 8 mai.

11 h Ceremonia en la plaza del 11 de noviembre de Vendays – Desfile de antorchas con banda a partir de las 21.30 h en Montalivet – Castillo de fuegos artificiales hacia las 23 h en el paseo marítimo de Montalivet, seguido de un concierto de Les Flying Pechos en la plaza del 8 de mayo.

11 Uhr Zeremonie auf dem Place du 11 novembre in Vendays – Ab 21:30 Uhr in Montalivet Fackelzug mit Banda – Feuerwerk gegen 23 Uhr Front de Mer Montalivet gefolgt von einem Konzert von Les Flying Pechos auf dem Place du 8 mai.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Vendays-Montalivet