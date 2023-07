Parcours de Découverte du Littoral Front de Mer Quiberville, 10 juillet 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

Découvrez la Côte d’Albâtre depuis l’estran : ses falaises, son platier ainsi que toutes les espèces qui y vivent ! RDV devant l’école de Voile de Quiberville-sur-Mer. Animé par l’ESTRAN dans le cadre des sorties nature et littorales du département de Seine-Maritime. Réservation conseillée..

2023-07-10 10:30:00 fin : 2023-07-10 . .

Front de Mer Promenade face à l’Ecole de Voile

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



Discover the Côte d’Albâtre from the foreshore: its cliffs, its flats and all the species that live there! RDV in front of the Quiberville-sur-Mer sailing school. Organized by ESTRAN as part of the Seine-Maritime department’s nature and coastal outings. Reservations recommended.

Descubra la Côte d’Albâtre desde la orilla: ¡sus acantilados, su meseta y todas las especies que la habitan! Punto de encuentro frente a la escuela de vela de Quiberville-sur-Mer. Organizado por ESTRAN en el marco de los paseos naturales y costeros del departamento de Seine-Maritime. Se recomienda reservar.

Entdecken Sie die Alabasterküste vom Vorland aus: ihre Klippen, ihr Plateau sowie alle Arten, die dort leben! RDV vor der Segelschule von Quiberville-sur-Mer. Animiert von L’ESTRAN im Rahmen der Natur- und Küstenausflüge des Departements Seine-Maritime. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche