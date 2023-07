Caraïbos Lacanau Pro Front de Mer et Plage Centrale Lacanau, 17 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Le Caraïbos Lacanau Pro est une des plus anciennes étapes du circuit professionnel de surf.

Elle fait partie des 2 étapes qualificatives françaises pour le Championship Tour afin de disputer le titre mondial de la World Surf League.

Au programme :

Le matin:

– 10h Initiation au surf

– 10h Initiation au skate

– 10h Pixtel Day – Collecte de déchets avec Maud Lecar et Save la Mermaid

– 12h Cours gratuit de skate

L’après-midi:

– Free session

– 14h30 Pixtel Day – Démonstration de surf avec Wally Gliss et Eric Leroy

– 17h Warm-up Mix Radio Nova

Soirée

– Blind Test et Goodies

– 21h Radio Nova Soundsystem.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Front de Mer et Plage Centrale

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Caraïbos Lacanau Pro is one of the oldest stops on the professional surfing circuit.

It is one of France’s 2 qualifying stages for the Championship Tour, and the World Surf League’s world title.

Program :

Morning:

– 10 a.m. Introduction to surfing

– 10 a.m. Introduction to skateboarding

– 10am Pixtel Day – Waste collection with Maud Lecar and Save la Mermaid

– 12pm Free skateboarding lessons

Afternoon session:

– Free session

– 2:30pm Pixtel Day – Surfing demonstration with Wally Gliss and Eric Leroy

– 5pm Warm-up Mix Radio Nova

Evening

– Blind Test and Goodies

– 9pm Radio Nova Soundsystem

El Caraïbos Lacanau Pro es una de las etapas más antiguas del circuito profesional de surf.

Es una de las 2 etapas francesas clasificatorias para el Championship Tour y el título mundial de la World Surf League.

Programa

Por la mañana

– 10h Introducción al surf

– 10 h Introducción al monopatín

– 10h Día del Pixtel – Recogida de residuos con Maud Lecar y Save la Mermaid

– 12 h Clases gratuitas de monopatín

Sesión por la tarde

– Sesión gratuita

– 14.30 Día del Pixtel – Demostración de surf con Wally Gliss y Eric Leroy

– 17h Calentamiento Mix Radio Nova

Por la tarde

– Prueba a ciegas y golosinas

– 9pm Radio Nova Soundsystem

Der Caraïbos Lacanau Pro ist eine der ältesten Etappen des professionellen Surfzirkus.

Sie gehört zu den zwei französischen Qualifikationsetappen für die Championship Tour, um um den Weltmeistertitel der World Surf League zu kämpfen.

Auf dem Programm stehen:

Vormittags:

– 10 Uhr Einführung in das Surfen

– 10 Uhr Einführung in das Skateboarding

– 10 Uhr Pixtel Day – Müllsammeln mit Maud Lecar und Save the Mermaid

– 12 Uhr Kostenloser Skateboardkurs

Nachmittag:

– Freie Session

– 14.30 Uhr Pixtel Day – Surfdemonstration mit Wally Gliss und Eric Leroy

– 17 Uhr Warm-up Mix Radio Nova

Abend

– Blind Test und Goodies

– 21 Uhr Radio Nova Soundsystem

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Médoc Atlantique