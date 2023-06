Bal de la Plage FestDeiz de la Digue de Malo Front de mer du Kursall, Dunkerque (59) Bal de la Plage FestDeiz de la Digue de Malo Front de mer du Kursall, Dunkerque (59), 9 juillet 2023, . Bal de la Plage FestDeiz de la Digue de Malo Dimanche 9 juillet, 14h30 Front de mer du Kursall, Dunkerque (59) entrée et participation libre Animer la Digue de Mer de Malo les Bains est devenu un rituel annuel des Bretons du Dunkerquois et de leurs amis des cercles de la région Hauts de France. Dans ce Fest Dez, les danseurs de cercles fidèles aux 3 Bals Bretons du Dunkerquois accueillent touristes et locaux qui se font une digue dans leurs rondes et danses. Saisissez leurs petits doigts, leurs mains tendues!! Parmi les fidèles sonneurs qui nous ont annoncé leur venue à ce moment amicale et esivale : En Koz-Bombarde Etienne-Pascal des Zot’Sonerien , Goulven – Guillaume, En multiInstruments : Tevenn Sonerien (Accordéon Diato, Ocharina, TinW&Bombarde) Les Duinkirkers, en Braz-Cornemuse; Bombardes; Percu: une délégation du Bagad An Alarc’h. Ce bal vous mettra en conditions pour les Festivals du dunkerquois: LoonPlage fin Juillet et Allure Folle 14 -22 Octobre Où notre festnoz de la Concorde-Petite Synthe vous sera ouvert le 21/10/23 source : événement Bal de la Plage FestDeiz de la Digue de Malo publié sur AgendaTrad Front de mer du Kursall, Dunkerque (59) 7 bis, Place du Casino

Front de mer du Kursall, 59240 Dunkerque, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43188 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Front de mer du Kursall, Dunkerque (59) Adresse 7 bis, Place du Casino Front de mer du Kursall, 59240 Dunkerque, France Age max 110 Lieu Ville Front de mer du Kursall, Dunkerque (59)

Front de mer du Kursall, Dunkerque (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//