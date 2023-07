[Animation] Dieppe Ville en Transat /Front de mer Dieppe, 11 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Dans le cadre du dispositif « Lire à la plage » l’animation « Dieppe Ville en transat » s’installe également pour proposer des chroniques sonores…

Savez-vous que la gare de Dieppe a été construite par les Anglais ? Savez- vous qu’un port aurait pu voir le jour à Pourville? Connaissez-vous le club de la Palmer, Oscar Niemeyer ou Mlle Jazé ? Témoignages, portraits, rencontres avec des Dieppois d’hier et d’aujourd’hui…

Le temps de quelques minutes (ou plus !), venez découvrir nos chroniques, assis dans une chaise longue… Trois thèmes vous seront proposés pour aborder Dieppe : Ville portuaire, ville anglaise, ou les horizons de la ville. À vous de choisir… le centre historique de Dieppe à travers son architecture, depuis la ville à pans de bois cernée de fortifications médiévales jusqu’à la ville du 18e siècle, dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren, tous deux missionnés par Louis XIV..

2023-07-11 14:30:00 fin : 2023-07-11 17:00:00. .

/Front de mer RDV à côté de la Cabane Lire à la plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



As part of the « Lire à la plage » program, the « Dieppe Ville en transat » event will also be offering audio chronicles…

Did you know that Dieppe’s railway station was built by the English? Did you know that a port could have been built at Pourville? Do you know about the Palmer Club, Oscar Niemeyer or Mlle Jazé? Testimonials, portraits, encounters with Dieppois past and present?

For a few minutes (or more!), come and discover our chronicles, seated in a deckchair? There are three themes to explore in Dieppe: the port city, the English city, or the city’s horizons. The choice is yours? Dieppe’s historic center through its architecture, from the timber-framed town surrounded by medieval fortifications to the 18th-century town designed by Vauban and engineer Ventabren, both commissioned by Louis XIV.

En el marco del programa « Lire à la plage », la manifestación « Dieppe Ville en transat » ofrecerá también crónicas sonoras…

¿Sabía que la estación de Dieppe fue construida por los ingleses? ¿Sabía que en Pourville pudo construirse un puerto? ¿Conoce el Palmer Club, a Oscar Niemeyer o a Mlle Jazé? ¿Testimonios, retratos, encuentros con Dieppois del pasado y del presente?

Durante unos minutos (¡o más!), venga a descubrir nuestras crónicas, sentado en una tumbona.. Hay tres temas para explorar en Dieppe: la ciudad portuaria, la ciudad inglesa o los horizontes de la ciudad. Usted elige… El centro histórico de Dieppe a través de su arquitectura, desde la ciudad con entramado de madera rodeada de fortificaciones medievales hasta la ciudad del siglo XVIII diseñada por Vauban y el ingeniero Ventabren, ambos por encargo de Luis XIV.

Im Rahmen des Programms « Lire à la plage » (Lesen am Strand) wird die Animation « Dieppe Ville en transat » (Dieppe Stadt im Liegestuhl) ebenfalls eingeführt, um Hörchroniken…

Wussten Sie, dass der Bahnhof von Dieppe von den Engländern gebaut wurde? Wussten Sie, dass in Pourville ein Hafen hätte entstehen können? Kennen Sie den Club de la Palmer, Oscar Niemeyer oder Miss Jazé? Zeitzeugenberichte, Porträts, Begegnungen mit Dieppern von gestern und heute?

Entdecken Sie unsere Kolumnen für ein paar Minuten (oder länger!) in einem Liegestuhl sitzend Es werden Ihnen drei Themen zur Auswahl gestellt: Hafenstadt, englische Stadt oder die Horizonte der Stadt. Sie haben die Wahl… das historische Zentrum von Dieppe anhand seiner Architektur, von der Fachwerkstadt, die von mittelalterlichen Befestigungsanlagen umgeben war, bis zur Stadt des 18.

