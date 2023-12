Sophrobalade : Veules les Roses à l’Orée de soi Front de mer (cabanes de plage) Veules-les-Roses, 16 novembre 2024, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 10:00:00

fin : 2024-11-16

Je vous attends à Veules les roses , pour une sophro-balade magique .

AU PROGRAMME:

Départ à 10H devant la cabane de plage, sur le front de mer (1ère rangée, 6ème cabane de plage coté restaurant le Tropical).

Vous faire découvrir , le village de Veules , le coucher du soleil à marée basse occasion de reflets magnifiques et la sophrologie.

Balade et relaxation dynamique pour apprivoiser notre calme intérieur. Respiration , mise entre parenthèses, libération des tensions , concentration/ contemplation, harmonie corps esprit, conquête de votre capacité de détente, faire de Veules les roses un lieu ressource.

A l’ issue de la balade, pause d’intégration en immersion, sur le front de mer devant ma cabane de Plage avec tisane bienfaisante.

Durée 1h30.

TARIF 15€ à régler à la réservation par virement bancaire. Sur réservation obligatoire au minimum 48h avant.

Au 06 51 57 75 60

matériel à disposition, siège portable, carnet de ressentis et stylo.

A prévoir , un sac à dos et vêtements adaptés à la météo du moment, bouteille d’ eau..

Front de mer (cabanes de plage)

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre