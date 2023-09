Château Barrabaque – Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac Fronsac, 21 octobre 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

Nous vous attendons nombreux au Château Barrabaque pour vous faire découvrir le vignoble (visite des chais) et déguster nos vins lors des portes ouvertes de Fronsac et Canon Fronsac

Restauration le samedi et dimanche midi (nous consulter).

Samedi de 19h30 à 21h30 : soirée jazz, tapas (sur réservation).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you at Château Barrabaque to help you discover the vineyards (visit the cellars) and taste our wines during the Fronsac and Canon Fronsac open days

Catering on Saturday and Sunday lunchtime (please contact us).

Saturday from 7:30 pm to 9:30 pm: jazz evening, tapas (on reservation)

Le esperamos en el Château Barrabaque para hacerle descubrir los viñedos (visitar las bodegas) y degustar nuestros vinos durante las jornadas de puertas abiertas de Fronsac y Canon Fronsac

Catering disponible los sábados y domingos a mediodía (póngase en contacto con nosotros para más información).

Sábado de 19:30 a 21:30: velada de jazz, tapas (previa reserva)

Wir erwarten Sie zahlreich auf Château Barrabaque, um Ihnen den Weinberg zu zeigen (Besichtigung der Weinkeller) und unsere Weine bei den offenen Türen von Fronsac und Canon Fronsac zu verkosten

Restauration am Samstag- und Sonntagmittag (bitte fragen Sie uns).

Samstag von 19.30 bis 21.30 Uhr: Jazz-Abend, Tapas (auf Vorbestellung)

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais