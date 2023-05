Soirée Verres en L’R au Château Richelieu 1 Rue du Tertre, 12 mai 2023, Fronsac.

Amateurs de musique et de vin,

le Château Richelieu organise le vendredi 12 mai sa soirée Verres en L’R qui allie nos deux grandes passions : la musique et le vin.

Nous sommes ravis de vous inviter à deux concerts d’exception accompagnés d’une dégustation des vins du Château Richelieu.

2 verres aux choix offerts et repartez avec votre verre Richelieu.

Concert des groupes « Fanny Swing » et « Wild »

Food Truck « Un Truck comme ça ».

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 00:00:00. EUR.

1 Rue du Tertre Château Richelieu

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Music and wine lovers,

château Richelieu organizes on Friday, May 12th its « Verres en L?R » evening which combines our two great passions: music and wine.

We are delighted to invite you to two exceptional concerts accompanied by a tasting of the wines of Château Richelieu.

2 glasses of your choice offered and leave with your Richelieu glass.

Concert of the groups » Fanny Swing » and » Wild »

Food Truck » Un Truck comme ça

Amantes de la música y el vino,

château Richelieu organiza el viernes 12 de mayo su velada Verres en L’R, que combina nuestras dos grandes pasiones: la música y el vino.

Estamos encantados de invitarle a dos conciertos excepcionales acompañados de una degustación de vinos Château Richelieu.

se ofrecerán 2 copas a elegir y se marchará con su copa Richelieu.

Concierto de los grupos « Fanny Swing » y « Wild

Food Truck « Un Truck comme ça

Liebhaber von Musik und Wein,

das Château Richelieu veranstaltet am Freitag, den 12. Mai, seinen Abend « Verres en L?R », der unsere beiden großen Leidenschaften verbindet: Musik und Wein.

Wir freuen uns, Sie zu zwei außergewöhnlichen Konzerten einzuladen, die von einer Weinprobe des Château Richelieu begleitet werden.

wir bieten Ihnen 2 Gläser nach Wahl an und Sie können Ihr eigenes Richelieu-Glas mit nach Hause nehmen.

Konzert der Gruppen « Fanny Swing » und « Wild »

Food Truck « Un Truck comme ça » (Ein Truck wie dieser)

