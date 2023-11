La nuit des étoiles à l’observatoire de Frons Frons Thérondels, 9 août 2024, Thérondels.

Thérondels,Aveyron

Dans le cadre de la NUIT DES ETOILES, l’association « Ciel en Carladez » vous accueille ce soir et demain à l’observatoire de Frons. (Commune de Thérondels) Rendez-vous sur le parking de l’Observatoire à partir de 22h. Entrée gratuite..

2024-08-09 fin : 2024-08-11 . EUR.

Frons

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie



As part of NUIT DES ETOILES, the « Ciel en Carladez » association welcomes you tonight and tomorrow to the Frons observatory. (Commune de Thérondels) Meet at the Observatory parking lot from 10pm. Free admission.

En el marco de la NUIT DES ETOILES (NOCHE DE LAS ESTRELLAS), la asociación « Ciel en Carladez » le acoge esta noche y mañana en el observatorio de Frons. (Ayuntamiento de Thérondels) Cita en el aparcamiento del Observatorio a partir de las 22:00 h. Entrada gratuita.

Im Rahmen der STERNENNACHT empfängt Sie der Verein « Ciel en Carladez » heute und morgen in der Sternwarte von Frons. (Gemeinde Thérondels) Treffpunkt ist der Parkplatz des Observatoriums ab 22 Uhr. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-14