Frondaisons, rencontre avec Stéphane Bientz Visan Visan Catégories d’évènement: Vaucluse

Visan

Frondaisons, rencontre avec Stéphane Bientz Visan, 17 mars 2022, Visan. Frondaisons, rencontre avec Stéphane Bientz Médiathèque municipale 197 avenue Général de Gaulle Visan

2022-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-17 20:00:00 20:00:00 Médiathèque municipale 197 avenue Général de Gaulle

Visan Vaucluse FRONDAISONS est un texte qui traite de la question du consentement, du rapport à son propre corps, que l’on soit une jeune ou vieille personne. mediatheque-visan@orange.fr https://bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org/ Médiathèque municipale 197 avenue Général de Gaulle Visan

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Visan Autres Lieu Visan Adresse Médiathèque municipale 197 avenue Général de Gaulle Ville Visan lieuville Médiathèque municipale 197 avenue Général de Gaulle Visan Departement Vaucluse

Visan Visan Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/visan/

Frondaisons, rencontre avec Stéphane Bientz Visan 2022-03-17 was last modified: by Frondaisons, rencontre avec Stéphane Bientz Visan Visan 17 mars 2022 Vaucluse Visan

Visan Vaucluse