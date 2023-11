Exposition d’artisans – Créa’telier Fromental, 23 novembre 2023, Fromental.

Fromental,Haute-Vienne

L’atelier de Caroline, Ma’mamina et ses amigurimis (art japonais du tricot ou du crochet d’animaux et de créatures anthropomorphes), Leslie bijoux, Atelier floral de Coco et Créa´telier sont présents lors de cette exposition pour donner des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Le samedi 25 novembre à 14h les organisatrices proposent un atelier floral : confection d’une couronne de l’avent (30 €, sur inscription)..

2023-11-23 fin : 2023-11-26 . EUR.

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L?atelier de Caroline, Ma?mamina et ses amigurimis (Japanese art of knitting or crocheting animals and anthropomorphic creatures), Leslie bijoux, Atelier floral de Coco and Créa’telier will be on hand to provide gift ideas for the festive season. On Saturday November 25 at 2pm, the organizers are offering a floral workshop: Advent wreath-making (30?, registration required).

L’atelier de Caroline, Ma?mamina et ses amigurimis (arte japonés de tejer animales y criaturas antropomórficas), Leslie bijoux, Atelier floral de Coco y Créa’telier estarán presentes en la exposición para ofrecer ideas de regalos para estas fiestas. El sábado 25 de noviembre a las 14.00 h, los organizadores proponen un taller floral: confección de una corona de Adviento (30 euros, inscripción obligatoria).

L’atelier de Caroline, Ma?mamina et ses amigurimis (japanische Strick- oder Häkelkunst von Tieren und anthropomorphen Kreaturen), Leslie bijoux, Atelier floral de Coco und Créa’telier sind bei dieser Ausstellung anwesend, um Geschenkideen für die Weihnachtszeit zu geben. Am Samstag, den 25. November um 14 Uhr bieten die Organisatorinnen einen Blumenworkshop an: Anfertigung eines Adventskranzes (30 ?, Anmeldung erforderlich).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Monts du Limousin