Escape Game – Prisonniers au Château de Montautre ! Château de Montautre Fromental, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

NOUVEAUTÉ 2024 au château multimillénaire de Montautre ! Le principe du jeu est de s’échapper en moins de 60 min. de salles dans lesquelles une équipe de 3 à 6 joueurs (débutants, intermédiaires ou experts) est enfermée. Ils doivent coopérer, utiliser leur logique, leur sens de l’observation et leur esprit de déduction pour sortir le plus rapidement possible. Inscrivez-vous vite !

Château de Montautre 1 Montautre

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine serge.lacaze@wanadoo.fr



