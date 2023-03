Balade naturaliste : marais et fossés, l’eau méprisée Fromelles Fromelles Catégories d’Évènement: Fromelles

Balade naturaliste : marais et fossés, l’eau méprisée Fromelles, 12 avril 2023, Fromelles. Balade naturaliste : marais et fossés, l’eau méprisée Mercredi 12 avril, 16h30 Fromelles Gratuit Les fossés sont peuplés de rats porteurs de maladies et l’eau qui y stagne dégage une odeur pestilentielle. Les marais, eux, attirent les moustiques. A la nuit tombée, les esprits malfaisants s’y rassemblent pour préparer leur coup. Voilà le genre de croyances tenances que nous déconstruirons au cours de cette balade dans le bocage des Weppes. Sous une belle lumière de fin de journée, nous partirons à la rencontre des êtes fantastiques qui fréquentent ces milieux naturels méprisés, qui sont en réalité de véritables oasis de biodiversité. Frissons garantis !

Balade animée par l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes.

Rendez-vous de 16h30 à 18h30

Lieu : Église de Fromelles, rue de l’Église à Fromelles Fromelles rue de l’Eglise, Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T16:30:00+02:00 – 2023-04-12T18:30:00+02:00

