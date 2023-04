Visite vidéo-guidée de la fromagerie Graindorge Fromagerie Graindorge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Visite vidéo-guidée de la fromagerie Graindorge Fromagerie Graindorge, 15 septembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Visite vidéo-guidée de la fromagerie Graindorge 15 – 17 septembre Fromagerie Graindorge Venez découvrir tous les secrets de fabrication des fromages AOP de Normandie à travers un couloir de galeries vitrées. La Fromagerie Graindorge vous propose une visite unique en entrant au coeur de ses ateliers de production. De l’arrivée du lait, en passant pas le moulage des fromages, jusqu’à l’emballage, la fabrication de nos fromages n’aura plus de secrets pour vous.

Terminez cette découverte avec une savoureuse dégustation de nos fleurons Normands. Fromagerie Graindorge 42 rue du Général Leclerc,Livarot, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

