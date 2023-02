Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation Les Moussières Les Moussières Catégories d’Évènement: Jura

Les Moussières

Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation, 6 février 2023, Les Moussières Les Moussières. Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura

2023-02-06 09:30:00 – 2023-03-02 Les Moussières

Jura Les Moussières Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation Pendant les vacances de Février, nous vous proposons des visites guidées du 06/02 au 02/03 inclus. Du lundi au jeudi à 9h30 à la fromagerie des Moussières. Tarifs: 6 €/adulte – 4.50 €/enfant

Sur réservation jusqu’à la veille 18h au 03.84.41.69.14. +33 3 84 41 69 14 http://www.fromagerie-haut-jura.fr/ Les Moussières

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Les Moussières Autres Lieu Les Moussières Adresse Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura Ville Les Moussières Les Moussières lieuville Les Moussières Departement Jura

Les Moussières Les Moussières Les Moussières Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les moussieres les moussieres/

Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation 2023-02-06 was last modified: by Fromagerie du Haut-Jura : visite guidée et dégustation Les Moussières 6 février 2023 Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura Jura Les Moussières Les Moussières, Jura

Les Moussières Les Moussières Jura