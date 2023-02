Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes Les Moussières Les Moussières Catégories d’Évènement: Jura

Les Moussières

Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes, 14 février 2023, Les Moussières Les Moussières. Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura

2023-02-14 – 2023-02-14 Les Moussières

Jura Les Moussières 3 EUR Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes les mardis après-midi pendant les vacances scolaires, à 13h30 à la fromagerie des Moussières. Bruno vous propose une balade à raquettes selon l’enneigement pour découvrir le territoire, ses habitants, son agriculture avec une visite à la ferme.

Ensuite, vous goûterez à la fromagerie. Durée !: environ deux heures. Tarifs: 5€/adulte – 3€/enfant

Sur réservation jusqu’à la veille 18h au 03.84.41.69.14. +33 3 84 41 69 14 http://www.fromagerie-haut-jura.fr/ Les Moussières

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Les Moussières Autres Lieu Les Moussières Adresse Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura Ville Les Moussières Les Moussières lieuville Les Moussières Departement Jura

Les Moussières Les Moussières Les Moussières Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les moussieres les moussieres/

Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes 2023-02-14 was last modified: by Fromagerie du Haut-Jura : Balade : Fromage à raquettes Les Moussières 14 février 2023 Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières Jura Jura Les Moussières Les Moussières, Jura

Les Moussières Les Moussières Jura