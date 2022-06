From Soul to House – DJ sets & performances, 8 juillet 2022, .

From Soul to House – DJ sets & performances



2022-07-08 – 2022-07-08

From Soul to House + Performances dance

Pur sound system



Prenez place et rejoignez ce voyage à travers le temps ! De la musique soul chaleureuse et gorgée de groove, des rythmes dynamiques et électroniques de la house, un détour par une fine Hip hop samplée comme on l’aime, un atterrissage sur des cuivres funky et des mélodies envolées de la disco… La promesse d’une soirée qui regroupe une belle brochette de digger·euses, DJs en la matière qui seront accompagné·es en mouvement par des danseur·euses spécialisé·es en Hiphop et House Dance afin de mettre en lumière cet art… from Soul to House.



••• Line Up



• Teetwo (Salon Phonics)

DJ résident à Toulon, puis Oslo et Houston où il est resté quelques années, il passe du côté de la production, et co-fonde à Los Angeles le label « Salon Phonics » sur lequel on trouve des artistes comme : Mr.V, Esme, ChocoGinger, Cheeks, Franky Boissy… Voyage initiatique commencé il y a quelques années en co-fondant le groupe « Ghost Of Christmas » signé sur le label de Laurent Garnier. Assumant son émancipation, il forme avec ChocoGinger le duo Prophetic Soul et réussi à faire le pont entre Californie et Sud de la France pour façonner une future Soul inédite et excitante.



• GARFLD

Tout début 90, GARFLD quitte ses passions bruitistes, indie rock et jazz, pour les raves qui déferlent sur le Sud de la France. En ces temps obscurs, qui ne connaissaient ni internet ni les clefs usb, il balade son flycase entre Montpellier, Londres et Paris, entre chill-out de campagne, caves de bar et club undergrounds ; entre Post-Punk, House et Jungle. En 1998 à Montpellier, il rejoint la bande des activistes Drum&Bass de Freshly Cut puis se pose en résident du club Le Rockstore avec ses soirées Soundklash, plus orientées breakbeat et funk anglais qui invitent, entre autres, les labels Ninja Tune, Warp, et consorts… 2006, Freshly Cut monte le Worldwide Festival avec Gilles Peterson, pile-poil le mec que GARFLD allait voir tous les lundi quand il habitait London. Naturellement il en devient le Dj résident attitré, puis D.A. du Worldwide Festival magazine. Soundklash se mue alors en Punx pour des sonorités plus urbaines et plus brutes, et en même temps le schizo mixe un peu partout, de Londres à Lubjana, des tournées en Chine aux plages de Palavas. 2010, l’année de la vuvuzela, DJ GARFLD retrouve son goût de l’indie-electro technoïde acide et sale avec son collègue Boozig, fraichement débarqué au Rockstore pour les soirées « My Life is a week end », en devient le graphiste et premier resident sous le patronyme de Mliawe Djs… Depuis, toujours les résidences au Rockstore, pour des mixes de six heures en grand écart, ses sets électriques « My Life », des gigs de-ci de-là, et un show mensuel Collapsing New People sur Piñata Radio.





• MIMID



• Selecter The Punisher

Pilier activiste de la scène groove, collectionneur de 45t Funk Soul, il se distingue par son éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hip Hop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et même de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied ?

Ce n’est pas pour rien s’il est aussi programmateur, promoteur et organisateur des fameuses soirées « Funk is not Dead », “Soul Train Party”, “Tropical Club”, “The Residents” ainsi que des concerts

« Raw Soul Session » et “Afrobeat Times”. Il est aussi à la tête du prometteur Festival Tighten Up! à Marseille. Vous l’aurez compris, il n’a qu’une devise: la fête et une ambition: régaler son public.

Depuis 2017, il porte le projet anglais “45 Live” en France, programmé aux festivals Marsatac, Crossover, Jardin Sonore, Cooksound et Acontraluz qui met à l’honneur le format 45 tours, rehaussé

d’une scénographie autour de l’objet et qui mêle, le temps d’une soirée, collectionneurs locaux et Djs de haut vol.

Enfin depuis deux ans il participe à l’éclosion du rendez-vous marseillais “Move on Up – Hip hop Jam & Party” rassemblant danseurs internationaux et curieux de la culture Hip Hop, à la mi juillet.



••• Performances



• Snuky

Anna Carvone, alias Snuky, est une danseuse HipHop née à Trieste, Italie . À l’âge de 17 ans, elle découvre la culture hiphop, et participe à des événements en Italie, Slovénie, Croatie, puis à Paris où elle s’installée. En 2013, elle remporte une bourse pour participer à un campus de formation dédié à la culture urbaine auprès de Asa Folskhola, en Suède. Après cette expérience, elle retourne en région parisienne. Elle intègre la compagnie TMT pour la reprise d’un morceau de Boogie Sïde, et le développement des projets artistiques et culturels de la Seine Saint Denis 93. Suite a la rencontre de Francis Mbida, elle intègre le crew SectionC. En 2018 elle participe au projet chorégraphique « made ici ici » de la compagnie Xpress de Abderzack

Houmi, a cette occasion elle fait connaissance avec la chorégraphe Jessica Noita, de leur complicité naît leur collaboration sur la nouvelle pièce chorégraphique, le duo intitulée Trône. A ce jour elle danse dans la pièce Call back du chorégraphe Abderazck Houmi, le duo Trône de la chorégraphe Jessica Noita et Let me Dance du chorégraphe Matteo Carvone. Anna est diplômé en Science de l’éducation à l’université Paris 12, elle vit et travaille entre Marseille et Paris, ou elle est impliqué dans divers projets socioculturels dans les périphéries urbaines et centres de formations.



• Hoody

Surnommé Lô aka Hoody et originaire de Lyon, il est attiré par la danse et la musique dès le plus jeune âge et décide alors à 21 ans de se professionnaliser et de faire de la danse sa priorité. Spécialisé dans le hip-hop, principalement en house dance, Loïc se forme sur les parvis de l’Opéra de Lyon, avant de suivre différents cours de danse ainsi qu’une formation Hip-Hop, où il est encadré par Gyom Demba, David Imbert et Joseph Go. Concevant la danse comme un art complet et animé par une forte soif d’apprendre, Hoody s’ouvre à toutes formes de danses dans le but de renforcer et d’alimenter sa

spécialité. Il possède ainsi également d’excellentes bases en jazz et contemporain. En 2009, il intègre le Studio Academia de Lyon (direction Véronique Deniel) qui mêle classique, contemporain et modern’ jazz. A l’issue de sa formation en 2011, il est repéré par Rick Odums qui l’invite à rejoindre son Institut à Paris. Cette période marque un tournant dans le démarrage de la carrière de Loïc : Il passe donc deux années à l’Institut de Formation Professionnelle Rick Odums (IFPRO) où il développe une technique étendue en danses jazz, classique, Horton et Graham. C’est ainsi qu’il obtient son Eat Jazz en 2013. Actuellement danseur dans la Compagnie Boukousou de Max Diakok (Afro-Contemporain) également danseur dans la Compagnie Michel « Meech » Onomo de Michel Onomo (Hip Hop, House) et depuis septembre 2017 avec la Compagnie Massala de Fouad boussouf (Hip Hop Contemporain). C’est ainsi qu’il continue son parcours en France et à l’international.



• Boogalock

Membre du groupe « Flyin’ Jalapenos » (UK) et danseur originaire de Marseille Boogalock commence la danse en 1997, évolue dans un style break se diversifie dans les styles debout comme le popping et le locking. Compétiteur qui a participé à de nombreux battles dans des événements comme le Juste debout, Battle Europa, Just Jam, Havin Funk, Concrète Jam, just 4 rockerz, UDS, challenge south concept, il quitte la France en 2007 pour s’installer 7 ans au royaume uni où il évolue dans le monde du spectacle et participe à des scènes comme le Breakin’ Convention avec le show « Hear the dance, See the music ». Il danse enfin pour des compagnies comme « Sugar project », « YDance » … et chorégraphie un spectacle pour la tournée de la torche Olympique en 2012.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par