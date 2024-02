FROM RIJSEL WITH LUV Gare Saint Sauveur Lille, samedi 17 février 2024.

FROM RIJSEL WITH LUV // FROM RIJSEL WITH LUV \

Drum & Bass concept by Kapak x ST SO 17 et 18 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-18T00:00:00+01:00 – 2024-02-18T01:00:00+01:00

// LINE-UP

//BOYCOT (Symmetry Liquid Flavaz) (Be)

Décidément, la scène gantoise recèle de pépites et Boycot n’échappe à la règle. Depuis quelques années déjà, il tient les rênes de l’émission « Liquid Flavaz » aux côtés de son complice de toujours Madlock. Un CV de DJ bien fourni avec des sets

remarqués notamment lors de la star warz et qui s’étofferas encore en Juillet prochain sur la scène « Life » de Tommorowland. Boycot n’est pas en reste coté production car un nouvel E.P est en approche sur le convoité label de Break « Symmetry ».

//DON TAPPO B2B MOODY DJINNS (Meltin’Crew) (Fr)

Ce collectif originaire de Tours commence à bien faire parler de lui sur la scène hexagonale et pour cause ; des soirées récurrentes dans 25 villes partout en Europe où il partage la scène avec les artistes les plus en vue du moment.

Côté production, ça charbonne aussi notamment du côté de Moody Djinns avec des sorties sur DNB France ou Shellshock. Pour l’occasion, la FRWL vous offre un set exclusif en B2B de 90 minutes, histoire de ne léser personne.

//KAPAK (From Rijsel With Luv) (Fr)

Ça faisait déjà un sacré bout de temps que Kapak ne s’était pas livré à l’exercice périlleux du « Warm Up ». Souvent perçu comme une tâche ingrate, ce set du début de soirée permet de couvrir un spectre plus large de sous-styles ce qui est d’autant plus intéressant dans un genre telle que la Drum & Bass. Une introduction aux tonalités Liquid qui vacillera assez rapidement sur des ambiances plus sombres pour finir en beauté sur de la Deep Neuro.

//HAMZA MRABET X CMRT DESIGN (Rencontres Audiovisuelles) (Fr)

Ils vous ont manqué … et bien nous aussi ! C’est pour cela qu’ils font leur retour lors de cette édition de FRWL. Explorer un univers graphique unique qui vous fait voyager, expérimenter des techniques innovantes pour une immersion totale c’est la mission

qu’ils se sont fixé et qu’ils accomplissent brillamment à chaque nouvelle session.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6eYOcMFEP »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.