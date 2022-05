From IN by XIEXIN DANCE THEATRE

From IN by XIEXIN DANCE THEATRE, 13 mai 2022

From IN trouve ses origines dans le caractère chinois ⼈ qui signifie « humain ». La chorégraphe Xie Xin explore à partir du point de contact entre ces deux lignes, une multitude de mouvements fluides, tendus à l'extrême. Solos, duos, ensembles et superbes passages au sol dessinent une calli- graphie aux confins du rêve. Huit danseurs apparaissent et disparaissent dans un ballet énigmatique à la manière des fondus cinématographiques. Un moment de pure danse imprégné d'une grande force spirituelle.

Interprète de Sidi Larbi Cherkaoui, la chorégraphe Xie Xin fonde sa compagnie Xiexin Dance Theatre en 2014. Depuis, elle a acquis une belle notoriété à l'international et joue un rôle majeur dans le développement de la danse contempo- raine en Chine. Découverte internationale ! Rafraîchissant, paisible et d'une extrême élégance, From IN crée une performance fantastique. La beauté de la danse est montrée au prisme de la simplicité. » Finland Daily

Interprète de Sidi Larbi Cherkaoui, la chorégraphe Xie Xin fonde sa compagnie Xiexin Dance Theatre en 2014. Depuis, elle a acquis une belle notoriété à l'international et joue un rôle majeur dans le développement de la danse contempo- raine en Chine.

