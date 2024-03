From Alfred to Hitchcock, le maître du suspense Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son Limoges, vendredi 12 avril 2024.

From Alfred to Hitchcock, le maître du suspense Créée par l’association Vins noirs 12 avril – 25 mai Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Créée par l’association Vins noirs, cette exposition originale décrypte les films cultes d’Alfred Hitchcock.

Vernissage de l’exposition le 12 avril à 18 h dans le Hall de la Bfm C-V.

L’association Vins noirs présentera ses deux expositions et dévoilera le programme de son 12e Festival.

Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87 Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/vinsnoirs/?locale=fr_FR »}]

©Vins Noirs