From Africa with Love L’Alimentation Générale, 27 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 27 janvier 2023

de 23h00 à 05h00

. payant Avec conso avant 2h : 10 EUR

From Africa with Love avec STE, Disco Makrout et Wakanda pour une soirée afrobeat, gqom et afrohouse à l’Alim

STE

STE est une DJ/Productrice née en Angola.

Passionnée depuis son plus jeune âge, STE a fait ses preuves au conservatoire du Trait (Normandie), où elle apprend la théorie musicale et la guitare. Elle a toujours voulu faire de sa passion son métier, c’est donc pendant la pandémie qu’elle prend son courage à deux mains, et qu’elle décide de se lancer dans la production musicale et dans l’écriture. Elle fait la rencontre de plusieurs beatmaker Prodbyswitcher, BadKenny, Baarz .

Disco Makrout

Disco Makrout est l’histoire d’une rencontre née d’une volonté de valoriser la culture orientalo-maghrebine sur la scène électro.

Une culture riche en musiques et remplie d’émotions qui permet au duo Disco Makrout d’exprimer les différentes facettes qui les constituent à travers une sélection musicale nostalgique mélangée aux styles modernes qui garantissent un voyage temporel éclectique.

Wakanda

La célébration de la vie portée par ses origines afro amazoniennes, ont inspiré son nom d’artiste « Wakanda ». Dj et Productrice originaire de Guyane, elle incarne avec ferveur aux platines et percussions électroniques des valeurs de communion et de partage, en phase avec sa positive attitude et sa vision sereine de la vie. Autodidacte et passionnée, elle se définit comme une « musical cook », qui se délecte sans mesure dans son processus d’élaboration de recettes musicales. Puisant dans ses racines amérindiennes, créoles, africaines et latines, elle prend plaisir à fusionner fidèlement sonorité traditionnelle et house music.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/

