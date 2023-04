TROC VERT Place Brûlée, 8 mai 2023, Froidos.

Vous souhaitez échanger des plants de jardin, des graines mais aussi des conseils de jardinage ? Rendez-vous au troc vert le lundi 08 mai 2023 à Froidos à partir de 10h. Au cours de la journée, des animations sur les graines seront également proposées pour petits et grands (tri de graines, identifications, …) ainsi que des démonstrations de techniques d’extraction grâce à la présence de l’écomusée d’Hannonville sous les Côtes. Un diaporama sur les graines sera diffusé à 11h.. Tout public

Lundi 2023-05-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-08 17:00:00. 0 EUR.

Place Brûlée

Froidos 55120 Meuse Grand Est



You want to exchange garden plants, seeds but also gardening tips? Meet us at the Green Barter on Monday, May 08, 2023 in Froidos from 10 am. During the day, animations on seeds will also be proposed for young and old (sorting of seeds, identifications, …) as well as demonstrations of extraction techniques thanks to the presence of the ecomuseum of Hannonville sous les Côtes. A slide show on seeds will be shown at 11am.

¿Quieres intercambiar plantas de jardín, semillas y también consejos de jardinería? Encuéntrenos en el Trueque Verde el lunes 08 de mayo 2023 en Froidos a partir de las 10h. Durante la jornada, también se propondrán animaciones sobre semillas para pequeños y mayores (clasificación de semillas, identificaciones, …) así como demostraciones de técnicas de extracción gracias a la presencia del ecomuseo de Hannonville sous les Côtes. A las 11 h se proyectará un diaporama sobre las semillas.

Möchten Sie Gartenpflanzen, Samen, aber auch Gartentipps tauschen? Dann treffen Sie sich am Montag, den 08. Mai 2023, ab 10 Uhr in Froidos zum « Troc vert ». Im Laufe des Tages werden außerdem Animationen zum Thema Samen für Groß und Klein angeboten (Sortieren von Samen, Identifizierung, …) sowie Demonstrationen von Extraktionstechniken dank der Anwesenheit des Ecomusée von Hannonville sous les Côtes. Um 11 Uhr wird eine Diashow über Samen gezeigt.

