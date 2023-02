FROIDEBISE & CIE…66 BIS @ 66 SPIRIT OF 66 VERVIERS Catégories d’Évènement: 4800

Verviers

FROIDEBISE & CIE…66 BIS @ 66 SPIRIT OF 66, 24 mars 2023, VERVIERS. FROIDEBISE & CIE…66 BIS @ 66 SPIRIT OF 66. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Jean-Pierre Froidebise fête son 66e anniversaire au Spirit of 66 en compagnie des musiciens avec lesquels il tournait il y a plus de 20 ans. Le band – qui se reforme pour l’occasion – revisitera les deux albums qu’ils enregistrèrent à l’époque : » Freezing to the bone » en 1999 et » Eroticomobile » en 2000. Jack Thysen à la basse, Thierry Crommen à l’harmonica et au sax, Marc Descamps à la batterie…de belles retrouvailles en perspectives ! … avec quelques amis de longue date en invités. Votre billet est ici SPIRIT OF 66 VERVIERS Place du Martyr, 16 4800 Jean-Pierre Froidebise fête son 66e anniversaire au Spirit of 66 en compagnie des musiciens avec lesquels il tournait il y a plus de 20 ans. Le band – qui se reforme pour l’occasion – revisitera les deux albums qu’ils enregistrèrent à l’époque : » Freezing to the bone » en 1999 et » Eroticomobile » en 2000. Jack Thysen à la basse, Thierry Crommen à l’harmonica et au sax, Marc Descamps à la batterie…de belles retrouvailles en perspectives ! … avec quelques amis de longue date en invités..15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 4800, Verviers Autres Lieu SPIRIT OF 66 Adresse Place du Martyr, 16 Ville VERVIERS Tarif 15.0-15.0 lieuville SPIRIT OF 66 VERVIERS Departement 4800

SPIRIT OF 66 VERVIERS 4800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verviers/

FROIDEBISE & CIE…66 BIS @ 66 SPIRIT OF 66 2023-03-24 was last modified: by FROIDEBISE & CIE…66 BIS @ 66 SPIRIT OF 66 SPIRIT OF 66 24 mars 2023 SPIRIT OF 66 VERVIERS

VERVIERS 4800