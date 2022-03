Froid.e #2 / Danse Musique Rhône Alpes – Cate Hortl – Foltz Le Sample, 12 mars 2022, Bagnolet.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 20h00 à 00h00

payant

Le Sample à Bagnolet lance une série de lives et DJ sets à l’esthétique sombre, indus et… froid.e. De février à avril, l’équipe du Sample s’enflamme avec froid.e, un cycle de dates pensées pour faire résonner les grands volumes industriels des anciens ateliers Publison, berceau de la mythique DHM89 (machine bourrée de bugs surnommée The French Infernale Machine par les connaisseurs), de beats pas très tendres.Synthés modulaires, boîtes à rythmes, câbles hirsutes s’ameutent entre lives machine et DJ sets frayant entre le punk dopé aux machines de Bracco, l’EBM d’Ha Kyoon, la coldwave de Cate Hortl (ex-Oktober Lieber), la techno indus de Foltz ou plus syncopée de Myako, les accents post-punk de Claire Dance ou plus noise de Danse Musique Rhône Alpes. Scénographie minimale = pratos + système son. Et des corps chauds qui dansent.

DANSE MUSIQUE RHÔNE ALPES

CATE HORTL

Toute sa vie, Charlotte Boisselier n’a jamais tranché entre sa fascination pour l’énergie du club et sa passion pour les mélodies hantées d’une pop sombre. Après des mois de tournées effrénées au sein des duos Ambeyance et Oktober Lieber, elle trouve enfin l’espace pour concrétiser des explorations menées de longue date et donner corps au passionnant alias Cate Hortl, qui nourrira son brasier d’une italo moderne, de dark pop aux pieds lourds et de techno extatique.

FOLTZ

Foltz arpente la scène techno parisienne depuis déjà quelques années au sein du duo Breche. Il présente pour la première fois son projet solo en janvier 2020 à La Station – Gare des mines et intègre par la suite le collectif Isola Sound. Militant pour une forme sonore aux influences multiples, la musique de Foltz mêle des sonorités allant de la trap à la jungle, en passant par des influences raves et acids sur fond d’une sombre techno industrielle. Il propose une expérience du club à la croisée du dance floor et de l’expérimentation live.DMRA « Danse Musique Rhône Alpes » marque l’une des plus intéressantes révolutions rythmiques, depuis l’apparition de la division du temps ternaire en solfège et du reggaeton. Dans ‘Shit Forest’, on déconstruit tous les codes pour façonner une structure nouvelle, à l’aube de ce fameux « Nouveau Monde ». » dans Manifesto XXI« Voilà des belles structures ordonnées, des percussions comme une double hélice d’ADN, dans lesquelles viennent se glisser de micro-accidents.

Une musique littéralement hantée. » dans LibérationSélection de sorties :

_ album ‘Shit Forest’ sur Kythibong (label Nantais) en novembre 2020

_ EP ‘Potion Trouble’ sur WARRIORECORDS (label parisien) en juin 2021.

_ EP ‘Alerte à Walibi’ sur le label MMODEMM (basé à Francfort) en 2017

‘Shit Forest’ se décline en dix morceaux et autant de titres, à la symbolique potache un peu branque, potentiellement inspirés d’un roman d’aventure ou d’une séance de spiritisme doublée d’un tutoriel de bricolage furetant entre l’électro 8-bit à base de caoutchouc naturel, l’acid mentale affutée au canif et la musique concrète pulsée. Au delà des intentions et du concept amusé, Danse Musique Rhône-Alpes fraye sans complexes entre l’électro aussi furieuse que tordue de l’allemand Errorsmith, l’artillerie indus rauque de l’américain Container et la techno povera du label lisboète Principe et affiche une maturité stupéfiante. Promenons nous et perdons nous dans ‘Shit Forest’, le Loup y est bien. http://www.muraillesmusic.com/…/danse-musique-rhone-alpes/

Le Sample 18 avenue de la République Bagnolet 93170

Contact : contact@lesample.fr https://www.facebook.com/events/237187208591803/? https://www.facebook.com/lesamplebagnolet

Date complète :

2022-03-12T20:00:00+01:00_2022-03-12T00:00:00+01:00

