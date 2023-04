Atelier parents enfants Fabrication de nichoirs, 4 octobre 2023, Frohmuhl.

Bricolez un nichoir à oiseaux en bois pour votre jardin ! Participez à un atelier manuel familial accompagné par une animatrice nature et des bénévoles..

2023-10-04 à ; fin : 2023-10-04 . 0 EUR.

Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est



Make a wooden birdhouse for your garden! Take part in a family manual workshop with a nature animator and volunteers.

Haz una casita de madera para pájaros para tu jardín Participa en un taller familiar manual con un animador de naturaleza y voluntarios.

Basteln Sie ein Vogelhaus aus Holz für Ihren Garten! Nehmen Sie an einem handwerklichen Familienworkshop teil, der von einer Naturpädagogin und Freiwilligen begleitet wird.

