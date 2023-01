Démonstration de tournage de pots Friterie Sparky, 1 avril 2023, Brion-sur-Ource.

Démonstration de tournage de pots 1 et 2 avril Friterie Sparky

Démonstration et explication de la façon dont les pots sont fabriqués á partir d’argile jusqu’au produit final

Friterie Sparky 2157 Brion sur ource 11 route de chaumont Brion-sur-Ource 21570 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Je suis belge et enseigne la poterie privée en Belgique depuis 20 ans. J’ai déménagé en Côte d’Or en 2018 où j’ai maintenant mon atelier à La Chaume.

J’ai commencé la poterie avec des leçons privées en 1988. Le travail avec de l’argile m’a tellement plu que j’ai pris un autre cours en poterie à Bruges – dans la Centrale Culturelle et plus tard des cours dans une école professionnelle également à Bruges.

Après quatre ans de cours et des études personnelles, et principalement un bon nombre d’exercices, j’ai décidé de commencer ma propre poterie. En attendant je me suis intensivement investie avec le travail de l’argile et depuis des années maintenant.

Je présente mon travail pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art. Je donne des démonstrations de poterie, de finition et d’emaux. Une explication est fournie sur le processus de cuisson.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Terry Van Hoecke