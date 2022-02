Frissons intimes Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes Récits érotiques de femmes de Katia Polles et Fatiha Sadek. Mise en scène : Olivier Debos. Chorégraphie : Emmanuelle Pépin. Costumes : Miryana Jukic . Création son et lumière : Fredo Piraino. theatre.fgag@ville-nice.fr +33 4 92 00 78 50 http://www.theatre-francis-gag.org/ Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

